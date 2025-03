Analiza GPMorena impugnar decretos de retiros anticipados de personas juzgadoras y lista de aspirantes a jueces; descarta ruptura con Avitia

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Óscar Avitia, descartó que exista una ruptura con el diputado morenista Óscar Avitia, sin embargo, recalcó que la «congruencia no puede partirse», además, adelantó que analizan impugnar los decretos de jubilaciones y retiros anticipados de personas juzgadoras y también la lista de aspirantes a jueces y juezas que ayer aprobó, por mayoría, la 68 Legislatura.

Respecto al voto del diputado Avitia, que permitió lograr la mayoría calificada y con ello aprobar la lista en mención, el líder de la bancada morenista afirmó que «esas son las bondades de la libertad de expresión, y yo siempre respetaré la libertad de expresión de todas las personas, tengan o no una representación popular, y así como respetaré eso, pues también soy claro en una postura: la congruencia no puede partirse, la congruencia o es al 100 o no es congruencia, la democracia o es al 100 o no es democracia, el cumplimiento de la ley se hace al 100 por ciento o no se hace el cumplimiento, yo pregunto y pongo al criterio de la sociedad, ¿es aceptable que seamos congruentes al 50 por ciento? ¿vamos a llevar un proceso democrático a la mitad? No. En esos aspectos uno tiene que actuar con gran convicción en los principios».

Estrada Sotelo descartó una ruptura con el legislador Avitia Arellanes, al afirmar que «él tomó una decisión el día de ayer, votó a favor de un proceso en donde se cercenó, en donde se violentaron los derechos de 94 personas, esa fue una decisión que él tomó, que la historia juzgue si hizo lo correcto o no, nosotros adoptamos una postura desde el inicio y fuimos congruentes desde que se discutió desde el inicio. Ser congruente implica sostener principios y convicciones»

Asimismo, adelantó que «estamos viendo el decreto donde se aprueban pensiones y retiros de los jueces y magistrados, porque yo se que muchos jueces y magistrados ya contemplan pensiones de por vida entre 61 mil y 90 mil pesos, sin trabajar, pero esta fracción está viendo la impugnación de ese decreto y también ya analizamos la impugnación del decreto aprobado ayer. Si le vemos procedencia legal los vamos a interponer».