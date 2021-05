Analiza FGE denuncia vs Riggs y Lozoya por demolición de casa

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que ya se está revisando una denuncia recibida por el Ministerio Público en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya y Miguel Riggs, por la demolición de una vivienda en la colonia Punta Oriente.

Ambos candidatos destruyeron la casa con el argumento de que era utilizado como “picadero” sin que las autoridades hicieran nada al respecto, pese a los reportes que hicieron muchos vecinos.

No obstante, el fisca subrayó que sólo la autoridad legítimamente reconocida en la ley tiene facultades para hacer intervenciones en propiedad privada, por lo que Lozoya y Riggs no contaban con facultades para irrumpir en la vivienda independientemente de que fuera utilizada o no para fines ilícitos.

El funcionario manifestó que, a partir de la denuncia, el Ministerio Público determinará la existencia de algún derecho que deba ser tutelado y, en su caso, el tratamiento jurídico que deba dársele, pues quien promovió el recurso no es el propietario del inmueble.