AMLO da instrucciones para revisar detención de Susana Prieto; que no se fabriquen delitos, dice

Noticias de Chihuahua.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a revisar el caso sobre la detención de la abogada y activista Susana Prieto Terrazas, quien fue detenida en días pasados en el estado de Tamaulipas.

La abogada tenía una orden de aprehensión por los presuntos delitos de motín, delitos cometidos contra servidores públicos, amenazas y coacción de particulares, por lo que fue detenida cuando salía de un restaurante en Matamoros y actualmente se le sigue un proceso por estos ilícitos.

López Obrador señaló que no se pueden fabricar delitos y no puede haber represalias a nadie, por lo que dio las instrucciones para analizar la situación y no se cometa ninguna arbitrariedad en contra de la defensora de los derechos laborales de los trabajadores de las maquilas.

El presidente añadió que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe estar pendiente y seguir el proceso que se abrió en contra de la abogada por los delitos mencionados, para evitar alguna arbitrariedad que violente sus derechos humanos.