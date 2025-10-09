Amenaza Trump en TMEC sólo por incertidumbre; negociaciones siguen en pie: Index

El presidente de Index Rene Espinosa Terrazas dio a conocer que ante la amenaza de Donald Trump de retroceder el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para dar paso a un acuerdo Binacional. 

“Son comentarios de incertidumbre están las agendas que se van a llevar a cabo no se ha cancelado nada obviamente es una declaración del presidente lo hemos venido escuchando desde antes en su administración anterior, y sola mente es mantener y entender”, comentó. 

En este sentido destacó que en caso de darse el proceso bilateral hay que dialogar y buscar las opciones o alternativas para ambos países de Mexico y Estados Unidos. 

“No estoy diciendo que esta bien o esta mal simplemente continuarían los temas importantes para ambos países es muy importante el contenido regional”, concluyó. 

octubre 9, 2025 11:27 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua