Amenaza Trump en TMEC sólo por incertidumbre; negociaciones siguen en pie: Index

El presidente de Index Rene Espinosa Terrazas dio a conocer que ante la amenaza de Donald Trump de retroceder el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para dar paso a un acuerdo Binacional.

“Son comentarios de incertidumbre están las agendas que se van a llevar a cabo no se ha cancelado nada obviamente es una declaración del presidente lo hemos venido escuchando desde antes en su administración anterior, y sola mente es mantener y entender”, comentó.

En este sentido destacó que en caso de darse el proceso bilateral hay que dialogar y buscar las opciones o alternativas para ambos países de Mexico y Estados Unidos.

“No estoy diciendo que esta bien o esta mal simplemente continuarían los temas importantes para ambos países es muy importante el contenido regional”, concluyó.