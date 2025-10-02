AMDA esperanzada en cambios a regularización de autos «chuecos»

Antonio Moíses, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua (AMDA) dio a conocer que hay una esperanza para el sector automotriz ante la posible revisión al tratado de regularización de autos “Chuecos”, reitera que este proceso ha afectado al sector desde el 2022.

En días pasados la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se revisará la regularización de autos “chocolate” que entran al país, por lo cual es una buena señal

“Tenemos una esperanza ya que la presidenta ha comentado que quiere revisar el decreto que existe desde el 2022 la cual ya tiene 3 años y tiene una fecha de término en septiembre del 2027, esta ha tenido una afectación directa bastante en Chihuahua como lo hemos comentado

Hasta el momento se han regularizado más de 500 mil vehículos en Chihuahua, asegurando que son vehículos de baja calidad provenientes de vecino país de Estados Unidos.

Asegura que esto es parte de las causas por lo cual en la actualidad se tiene un tráfico pesado en diferentes puntos de la ciudad, por lo cual hay que atenderlo debidamente.

octubre 2, 2025 10:14 am

