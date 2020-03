Alumnas del Bachilleres 11 protestan contra acoso de profesores

Noticias de Chihuahua.-

Estudiantes del Bachilleres 11 de Ciudad Juárez, manifestaron su rechazo a la protección que se le ha brindado a los profesores que son denunciados por acoso en las instalaciones educativas.

Con una serie de mensajes, las alumnas señalaron los acosos que viven con los profesores, quienes ya han sido denunciados pero no se ha hecho nada en contra de ellos.

“El bachilleres 11 ha encubierto acosadores por generaciones”, es uno de los mensajes que puede leerse, a la par que se cuestiona a la autoridad educativa por su omisión ante la violencia ejercida en contra de las alumnas.

Anteriormente se había denunciado como parte del movimiento Me Too, el acoso de uno de los profesores identificado con el apellido Arzaga, pero pese a los señalamientos la autoridad educativa no actuó.