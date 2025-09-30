Alma Portillo se reunirá con dirigente nacional de MC: agua y agenda legislativa, entre las prioridades

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, informó que se reunirá este miércoles con el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez, y entre los temas prioritarios que abordarán son la lucha por el agua y la agenda legislativa actual.

“Estaré en la Ciudad de México en diálogos con nuestro dirigente Jorge Álvarez Máynez, precisamente para puntualizar algunos temas y obviamente estaremos abordando el tema del agua”, informó Portillo Lerma.

La diputada de MC explicó que “el tema del agua es un eje también principal, es un eje vector en la agenda Movimiento Ciudadano, entonces sepan que continuaremos trabajando por la defensa del agua para el estado de Chihuahua y esto pues significará trabajo legislativo, trabajo en los diferentes municipios de nuestro estado porque sabemos que es una situación que se vive muy amargamente en la entidad”.

Respecto a si hablará con Álvarez Máynez de cuestiones políticas, la diputada Alma Portillo dijo que en lo que se puede “enfocar en este momento es en seguir trabajando. La lucha no ha terminado. Todavía hay muchísimas familias que no tienen agua y esa es mi principal preocupación en este momento. Me encuentro actualmente en funciones de diputada y ese debe ser mi enfoque y ese es mi enfoque. Y pues bueno, continúa el trabajo legislativo y el trabajo con nuestra gente, la defensa de las mujeres, la defensa del agua en el estado de Chihuahua. Continuamos trabajando todos los días”.