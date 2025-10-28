Alistan Sesión de Homenaje a Luis Fernando Chacón

Este martes 28 de octubre, la 68 Legislatura del Congreso del Estado realizará una Sesión de Homenaje en memoria del diputado del PRI, Luis Fernando Chacón.

Será a las 11 horas cuando la Sesión se realice, por lo que la Sesión Ordinaria que estaba programada para ese día a la misma hora, será recorrida al miércoles.

Luis Fernando Chacón, quien era subcoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, falleció la madrugada del domingo 26 de octubre en el municipio de Guerrero, de donde era originario.

Su fallecimiento causó sorpresa y tristeza en el ámbito político local, pues Chacón Erives era conocido por su vocación de servicio. Tenía 40 años de edad.

octubre 28, 2025 10:29 am

