Alistan nueva propuesta para terminar conflicto del agua; desmiente Corral a Conagua y pide un cotejo público de cifras

Desde Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral desmintió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego de que la dependencia federal acusara al Estado de mentir en las cifras de cuánta agua ha pagado Chihuahua al Tratado de 1944, por lo que el mandatario estatal propuso que se haga un cotejo público de cifras.

“Qué es lo que les proponemos, un cotejo público de cifras, números, que ellos den sus datos y nosotros damos nuestros datos, proponemos un cruce de información, porque ustedes saben que en el gobierno federal siempre traen otros datos, en todo, en la pandemia, en la economía, en la seguridad, en el agua”, dijo Corral Jurado.

Estamos atendiendo a los medios de comunicación en #CiudadJuárez

Y es que ante la insistencia de la Conagua y de su directora Blanca Jiménez, de que Chihuahua debe aportar el 54 por ciento al pago del Tratado, el Gobernador aclaró que “es inexacto, por no decir falso, que Chihuahua deba aportar un determinado porcentaje al pago del Tratado, en ninguna parte del Tratado, en ninguna parte del Tratado de 1944 se determina un porcentaje para Chihuahua, eso no es cierto, eso es un error que sigue cometiendo la doctora Blanca Jiménez, que por cierto, con este manejo, ya se está apartando de su condición de técnica, que lo es, y ya está también haciendo politiquería, lo que tanto ha criticado el presidente López Obrador, porque eso no es cierto, o que nos diga en qué cláusula”.

Javier Corral añadió que “históricamente Chihuahua ha sido el mayor tributario de los seis tributarios que pagan al Tratado, efectivamente Chihuahua ha sido de los que más ha aportado, cuando lo puede hacer, cuando no puede hacerlo por un caso de sequía, se debe de administrar de todos lados, y cuando hay lluvia, se paga de manera natural. Con lo que falta todavía de pagar de (la presa) Las Vírgenes, no solamente vamos a pagar el 38 por ciento, vamos a pagar como el 42, en este último año por escurrimientos Chihuahua ha aportado más del 60 por ciento, en todo el quinquenio, vamos a terminar aportando el 42 por ciento”.

Asimismo, adelantó que en las próximas horas será presentada una propuesta por parte de productores agrícolas y del Gobierno del Estado al gobierno federal: “quiero adelantarles, que los productores han hecho un ejercicio de responsabilidad y de generosidad, el planteamiento una vez que lo tengamos ya solidamente construido se lo vamos a hacer llegar al gobierno federal, como una postura conjunta, esperemos que haya la sensibilidad, que haya la apertura y debida solución de este planteamiento. Qué proponemos, desmilitarizar el conflicto, es muy importante eliminarle el componente militar, por más que las presas sean bienes del dominio de la federación, siempre han estado ahí las presas sin necesidad de que las estén cuidando los militares”.

Además, agregó que “no queremos que se siga estigmatizando a los productores, ni descalificando la participación política de nadie, hasta donde nosotros sabemos este es un país de libertad. Y también es que no se abra La Boquilla, que hagamos un esfuerzo para que administremos con agua del Granero y de las Vírgenes lo que falta de pagar al Tratado.