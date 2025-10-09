Alistan Mesa de Seguridad entre Chihuahua y Sonora

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado informó que en próximos días se llevará a cabo una reunión de seguridad entre los gobiernos de Chihuahua y Sonora.

Explicó que la agenda de las autoridades se coordinarán entre la Secretaría General de Gobierno de cada entidad federativa y que el objetivo es reforzar las acciones para el combate de la delincuencia organizada.

Asimismo, el fiscal mencionó que el nuevo titular de la V/a. Zona Militar, Fernando González Moreno proviene de Sonora por lo que su experiencia será de gran ayuda para las acciones de cooperación y coordinación entre ambos gobiernos.