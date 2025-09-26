Alianzas electorales no deben ser el tema… de momento: PAN Estatal

Ante una posible alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano para el proceso electoral del 2027, la dirigente estatal de Acción Nacional en Chihuahua, Daniela Álvarez, dijo que ese no debe ser el tema, por el momento.

Álvarez Hernández señaló que ella ve más preocupados a los morenistas debido a las polémicas en que se han visto envueltos sus líderes políticos, mientras que el PAN está trabajando en sus bases.

Por lo que la panista añadió que ya llegado el momento es cuando se evaluarán eventuales alianzas electorales, pero actualmente existen otras prioridades en el país y en el estado de Chihuahua.

“Llegado el momento, quienes tengan que evaluar, evaluarán la posibilidad de ir con otra fuerza política”, declaró la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN.