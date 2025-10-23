Algunos oportunistas no se me han acercado a preguntar ¿te ayudo?: Marco Bonilla

Enérgicamente, el alcalde Marco Bonilla en su discurso del arranque de obra del paso superior en carretera Aldama – Fuerza Aérea, recordó que hoy se pone la primera piedra del segundo puente de los tres prometidos.



En su discurso expresó que ante la serie de señalamientos por la oposición, afirmó que hasta el momento no se ha acercado a él, algún “oportunista” a preguntarle ¿En qué te ayudo Alcalde, cómo te abro la puerta con el gobierno para bajar más recursos. Alcalde te conseguí una obra extra para la ciudad?



Recalcó que nunca y aún que son el partido gobernante a nivel federal, a ellos, se dirigió tajantemente: “El amor por la ciudad se demuestra trabajando, brillando, gestionando y construyendo no dividiendo ni mintiendo”.

Cabe hacer mención que al inicio de este discurso hizo referencia a quienes en Congreso del Estado propusieron ponerle nombres a estos tres Puentes que dejará la administración 2024-2027.