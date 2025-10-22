Alfredo Chávez estrena app del PAN y se registra como aspirante a la Alcaldía de Chihuahua

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, estrenó la nueva app del Partido Acción Nacional y se registró como aspirante a la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua capital.

Fue a través de sus redes sociales, en donde el líder de la bancada del PAN en el Legislativo local informó al respecto:

“Hoy estrenamos nuestra app panista junto a mujeres y hombres que han estado al pie del cañón estos años.

Todos dijimos SI a la patria, la familia y la libertad. Y aprovechamos para registrarnos rumbo a la alcaldía de Chihuahua”, publicó Chávez Madrid.

Dicha app es parte de lo que se ha calificado como el relanzamiento del

PAN, en donde los ciudadanos pueden registrar como militantes y también como aspirantes a alguna candidatura rumbo al proceso electoral del 2027.