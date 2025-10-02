Alfombra roja y cortometrajes: la UACH apuesta por el cine joven

Con una velada llena de creatividad, arte y talento joven, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), realizó con éxito el «Festival En Corto», un evento dedicado a visibilizar el trabajo de jóvenes cineastas.

El evento tuvo lugar en Cinemex Plaza Hollywood, donde estudiantes, realizadores, académicos y público en general se reunieron para disfrutar de una jornada cinematográfica centrada en el cortometraje como formato de expresión artística y social. La celebración inició a las 7:00 pm con una alfombra roja que recibió a directores, actores y productores.

Entre los asistentes destacó la presencia del Mtro. Mario Duarte Bustillos, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, quien felicitó a los alumnos por sus trabajos y destacó que, aunque la inteligencia artificial representa un gran reto para los cineastas, nunca podrá sustituir la creatividad humana.

También estuvieron presentes Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), así como destacados profesores de la FCPyS, quienes acompañaron a los jóvenes talentos durante la proyección oficial de los cortometrajes seleccionados.

La noche concluyó con la ceremonia de premiación, en la que el cortometraje “Hasta el Final” fue reconocido como la mejor producción. La historia narra el amor imposible de dos jóvenes de rancho, impedido por un estricto padre.

El Festival En Corto es parte de los esfuerzos permanentes de la UACH por fomentar la creación audiovisual en el estado, impulsar el cine como medio de reflexión y fortalecer los espacios de visibilidad para nuevas voces dentro del panorama cinematográfico mexicano.

Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se reiteró el compromiso de seguir abriendo foros donde el arte, la crítica social y la juventud encuentren un espacio para ser escuchados y apreciados.