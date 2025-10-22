Alerta Vial, trabajará Municipio en recarpeteo en tramo de la boulevard José Fuentes Mares

El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), emite una alerta vial por los próximos trabajos de recarpeteo en el tramo de el boulevard José Fuentes Mares que abarca de la calle José Velázquez hasta la calle Francisco Portillo por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona.

Este proyecto de mejora de la carpeta de rodamiento contempla la atención total de 4 mil 952.82 metros cuadrados con un espesor de 3.5 centímetros, asegurando una circulación más ágil y segura para quienes habitan en la zona sur de la ciudad.

Cabe señalar que los trabajos iniciarán este jueves en un horario de 8:00 am, motivo por el cual se invita a transitar por el área con precaución.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de llevar a cabo acciones concretas que impulsen la movilidad en la ciudad y mayor seguridad para quienes transitan a pie y para los conductores.