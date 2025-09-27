¡Alerta! Reducción de carriles en tramo del Circuito Universitario por trabajos de obra: Municipio

La intervención iniciará a partir del martes 30 de septiembre

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, alerta por la reducción de carriles en tramo del Circuito Universitario a la altura de la avenida Campo del Norte en el sentido norte-sur por la construcción del Trayecto Seguro Vial, proyecto ganador en la más reciente edición del Presupuesto Participativo.

Las actividades iniciarán el próximo martes 30 de septiembre en un horario de 8:00 am a 5:00 pm, por ello, se solicita a la población conducir con precaución en el área por seguridad de los trabajadores, peatones y automovilistas.

La reducción del carril izquierdo en la zona se debe a los trabajos de colación de concreto para la edificación de un paso peatonal pompeyano cerca de la parada de autobús existente. Cabe señalar que la vía derecha estará libre para la circulación vehicular.

Con una inversión mayor a los 5 millones de pesos, se realizará la construcción de banquetas y guarniciones para resguardar a los estudiantes al momento de transitar por el sector, corte y demolición de asfalto para la construcción de paso peatonal, colocación de señalización y semáforos peatonales con puch botón.

También se realizarán paraderos de transporte público, carril para autobús donde el ciudadano pueda abordar y descender con seguridad y a su vez no obstruya carril de circulación, andador peatonal entre dos carriles y vuelta de retorno del Circuito Universitario a San Miguel El Grande.

Esta propuesta fue la segunda más votada del Distrito 12 con 15 mil 904 sufragios en la edición 2025 del Presupuesto Participativo. Este proyecto, busca garantizar que principalmente estudiantes y ciudadanos transiten de manera segura por el sector.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de la comunidad mediante la construcción de trayectos seguros. Con estas acciones se favorece la movilidad de las personas y se promueve una ciudad más abierta, accesible y pensada para todos.