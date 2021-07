Alerta Protección Civil Municipal por tormenta que avanza sobre la ciudad; se dirige hacia el nororiente de la capital

Noticias de Chihuahua.-

La Coordinación de Protección Civil Municipal alerta a la ciudadanía por una fuerte tormenta que se encuentra avanzando sobre la ciudad, misma que inició en el poniente y se dirige hacia el nororiente de la capital, por lo que se recomienda no salir de casa a menos que sea necesario.

Hasta el momento se han reportado autos varados por acumulación de agua debido a las precipitaciones en calles como la Tamborel y 27, Décima y Carlos Fuero, así como Méndez y Sexta, entre otras con el rescate de dos personas; además de algunos árboles caídos y una lámina que cayó sobre un vehículo, afortunadamente sin personas lesionadas.

El subdirector de Bomberos informó que los incidentes se han presentado principalmente en la zona sur de la ciudad, reportándose al momento un árbol caído que obstruía tres carriles en la 20 de Noviembre; caída de un techo de lámina sobre un auto obstruyendo también la cochera de un domicilio; árbol caído en calle 8va y Zubirán, el cual dañó tres domicilios y desprendió una instalación de gas.

Estos reportes ya están siendo atendidos, sin embargo, el Gobierno Municipal reitera a la población que está a su disposición el 9-1-1 para cualquier emergencia para ser atendido oportunamente por elementos de Bomberos, Policía Municipal o Protección Civil, además de la Secretaría de la Defensa Nacional que apoya por medio del plan DNIII para atender las inundaciones.

Recomendaciones por lluvia:

Si conduces

-Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas

-Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia

-Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro

Si te encuentras en la vía pública

-Permanece en un lugar seguro mientras termina la lluvia

-No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte

-Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes

-No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua

Si estás en casa

-No dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas

-Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües

-Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas