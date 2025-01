Alerta Protección Civil Municipal por temperaturas bajo cero para esta semana

La Coordinación Municipal de Protección Civil, exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones por el pronóstico de temperaturas gélidas que rondan grados bajo cero para esta semana, a fin de evitar enfermedades respiratorias y salvaguardar la salud.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, para este lunes se pronostica una máxima de 20°C, mientras que la mínima fue de 3°C; asimismo, para el martes se espera una máxima de 20°C, una mínima de -2°C, con cielo parcialmente nublado para ambos días.

Para el miércoles se pronostica una descenso donde la máxima alcanzará los 6°C y la mínima -2°C; para el jueves máxima de 9°C e igual, mínima de -2°C; para el viernes máxima de 8°C y mínima de -2°C; donde también el fin de semana, se prevén temperaturas que ronden los 0°C.

En este sentido, se recuerda que, se encuentran habilitados dos refugios temporales, uno al sur de la ciudad en calle Eusebio Castillo número 8400 en el centro comunitario Mármol lll y otro al norte en el Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) El Porvenir, entre calle Mina de dolores y Mina de Los Reyes.

Recuerda, ante cualquier emergencia comunícate al 9-1-1 o utiliza la aplicación Marca el Cambio.

*Recomendaciones por frío:*

• Abrígate bien, evita corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

• Ingiere alimentos ricos en vitaminas C y D, y toma abundantes líquidos.

• De ser posible, permanece en casa.

• No expongas a niñas, niños o personas mayores al frío.

• Resguarda a tus mascotas.

• No dejes los calefactores encendidos durante la noche.

• Ventila los espacios al utilizar calefactores, abriendo las ventanas al menos 10 centímetros.

• Verifica las tuberías e instalaciones de gas para evitar fugas.

• Protege las tuberías de agua y los tanques de gas.