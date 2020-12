Alerta Protección Civil Municipal por lluvias y frío extremo a partir del miércoles

Noticias de Chihuahua.-

Debido al Frente Frío No. 24 y a la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada que azotarán principalmente la zona noroeste del país, es probable que a partir del miércoles se presenten lluvias considerables y un marcado descenso de la temperatura en la capital del estado, por ello la Coordinación Municipal de Protección Civil pide a los chihuahuenses acatar las recomendaciones que se emiten para estar preparados ante estos cambios climáticos.

El lunes será un día soleado, con temperatura máxima de 26 grados Celsius y mínima de 6; el martes llegará a los 23 y 9 °C, respectivamente, con vientos de hasta 70 kilómetros por hora; el miércoles la máxima será de 10 grados y 2°C la mínima, con altas probabilidades de que se presenten aguaceros; el jueves el termómetro llegará a los 14 como máxima y descenderá a los -3 grados como mínima; en tanto el viernes no rebasará los 13 grados y descenderá hasta -1 grados, respectivamente.

Joel Estrada Castillo, coordinador de la dependencia municipal pidió a los capitalinos hacer caso a las indicaciones que constantemente se emiten, a fin de prevenir enfermedades propias de la temporada invernal y las cuales suelen confundirse con los síntomas propios del COVID19.

El funcionario puso también a disposición de quienes lo requieran el refugio temporal operado por el DIF Municipal y la dependencia a su cargo. Éste se ubica en la calle Eusebio Castillo 8400, en la colonia Mármol III, en horario de 19:00 a 07:00 horas y en el cual fueron alojadas 55 personas durante el fin de semana.

Sigue estas recomendaciones y evita complicaciones por el frío:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien al salir

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”