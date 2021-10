Alerta Protección Civil Municipal por fuertes vientos; se esperan de hasta 67km/h

Noticias de Chihuahua.-

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que esta será una semana mayormente soleada y calurosa en la capital del estado, con fuertes vientos para este lunes y martes que pudieran superar los 60 kilómetros por hora, por lo cual se exhorta a tomar las debidas precauciones para evitar incidentes.

Este lunes será el día con la temperatura más alta, 31°C en la máxima y 13°C en la mínima; para el martes y miércoles se esperan nublados intermitentes, con temperaturas máximas respectivas de 30°C y 24°C, así como mínimas de 16°C y 15°C; el jueves se espera cielo mayormente soleado, con temperatura máxima de 29°C y mínima de 13°C; en tanto el viernes el termómetro rondará los 25°C y 12°C, respectivamente.

Joel Estrada Castillo, encargado de despacho de Protección Civil Municipal, pidió a los chihuahuenses acatar las recomendaciones descritas ante los fuertes vientos que se pronostican para este martes, ya que se esperan rachas de hasta 67 kilómetros por hora.

Ante fuertes vientos sigue las siguientes recomendaciones:

• No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos

• Evita realizar fogatas en la vía pública, parques o centros recreativos y de ser así, apágalas por completo

• No quemes pasto o basura

• Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda

• No deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos

• Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, utiliza los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias

• Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento

• De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso

• Resguarda las mascotas en áreas seguras de la vivienda

• Si observas un incendio, árbol a punto de caer o alguna otra situación riesgosa, repórtala de inmediato a la línea 9-1-1 o en la aplicación “Marca el Cambio”