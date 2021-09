Alerta Protección Civil Municipal por entrada de frente frío número 1

Noticias de Chihuahua.-

Ante el ingreso del primer frente frío de la temporada sobre el norte y noreste del país y que pudiera afectar al municipio de Chihuahua, la Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la población a tomar las debidas precauciones por las bajas temperaturas que puedan registrarse.

El ingreso del frente frío podrá presentarse desde esta noche y durante la madrugada del miércoles, por lo cual, para mañana se espera un cielo medio nublado, con posibilidad de chubascos con temperatura de 27 grados Celsius como máxima y una mínima de 18°C.

Se pide a la población permanecer atenta de los avisos que constantemente se emiten por las autoridades; ante cualquier situación de emergencia comunícate de inmediato al 9-1-1 o a través de la aplicación “Marca el Cambio” para ser atendido oportunamente.

Sigue las siguientes recomendaciones para evitar afectaciones en la salud:

· Evita corrientes de aire

· Evita cambios bruscos de temperatura

· Toma bebidas calientes

· No salgas de casa, a menos de que sea necesario

· No expongas a niños, niñas o personas mayores a bajas temperaturas

· Cubre adecuadamente las tuberías de gas y agua

· Cubre bien a tus mascotas

· Protege las vías respiratorias abrigándote bien

· Come frutas, verduras y alimentos ricos en vitamina “C”.