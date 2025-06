Alerta Policía Cibernética de la SSPE sobre nueva modalidad de fraude en redes sociales

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detectó como parte de sus patrullajes cibernéticos y monitoreos constantes en redes sociales, una nueva modalidad de estafa en Chihuahua, la cual busca engañar a las víctimas con ofertas de empleo remotos y con altas remuneraciones.

El modo de operar consiste en que los ciber delincuentes envían mensajes de texto de forma aleatoria a la ciudadanía, en los que informan que un supuesto curriculum de la persona fue seleccionado por una empresa para falsos trabajos remotos a tiempo parcial, con remuneraciones de hasta 1,000 pesos diarios.

Estos mensajes incluyen un enlace a un número de WhatsApp, a través del cual se establece contacto con los criminales, quienes le indican a la víctima que deberá realizar diversas “tareas”, mismas que forman parte del engaño y que tienen por objetivo el robo de información, por ejemplo datos personales, bancarios o cuentas y contraseñas de redes sociales.

Para evitar ser víctima de este engaño, la SSPE recomienda:

* Desconfiar de ofertas laborales con sueldos altos y procesos poco formales

* No abrir enlaces de desconocidos

* Verificar que la empresa sea real revisando su sitio web y redes sociales

* No compartir información personal o financiera

* No pagar por adelantado para conseguir un empleo

* Desconfiar de comunicaciones informales o genéricas

* Si dudas de la autenticidad, contactar a la Unidad de Policía Cibernética

Ante cualquier duda o sospecha, la Policía del Estado pone a disposición el número 614-429-3300 extensión 10955, el número directo al WhatsApp 656-280-95-62, o el correo ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx