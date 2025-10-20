Alerta Municipio sobre boletera falsa que promociona evento

Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal informó que del evento que aparece en redes sociales programado para el 5 de diciembre en el Estadio Monumental, es falso.

De acuerdo con Departamento de Gobernación Municipal se detectó que la boletera es falsa.

Y es que se presume un gran concierto de Alejandro Fernández haciendo homenaje a Vicente Fernández. El funcionario capitalino exhortó a los fans del cantante, a no caer en esta nota falsa que circula desde el perfil Funny Tickets Mx.

Por su parte el subdirector afirmó que la dependencia estará pendiente de publicaciones de espectáculos y eventos y así evitar que los seguidores caigan en fraudes.

octubre 20, 2025 12:46 pm

