Alerta Municipio sobre boletera falsa que promociona evento

Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal informó que del evento que aparece en redes sociales programado para el 5 de diciembre en el Estadio Monumental, es falso.



De acuerdo con Departamento de Gobernación Municipal se detectó que la boletera es falsa.



Y es que se presume un gran concierto de Alejandro Fernández haciendo homenaje a Vicente Fernández. El funcionario capitalino exhortó a los fans del cantante, a no caer en esta nota falsa que circula desde el perfil Funny Tickets Mx.

Por su parte el subdirector afirmó que la dependencia estará pendiente de publicaciones de espectáculos y eventos y así evitar que los seguidores caigan en fraudes.