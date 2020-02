Alerta Hacienda sobre nuevo portal apócrifo de Facebook

Noticias de Chihuahua.-

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado alertó sobre la aparición de un nuevo portal apócrifo de Facebook a nombre del titular de la dependencia, Arturo Fuentes Vélez.

Se alerta a la ciudadanía para que evite ser víctima de un fraude por medio de este nuevo portal, ya que cualquier solicitud por este conducto es totalmente ajena a la Secretaría de Hacienda.

Este nuevo portal apócrifo exhibe una fotografía del secretario Fuentes Vélez, vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul; en la foto de perfil aparece con una corbata azul y como fondo, el contexto de una reunión de trabajo.

No se muestra ningún dato personal del funcionario, ya que en la biografía y en los mensajes aparece la leyenda: “Este contenido no está disponible en este momento”, sin embargo, se mantiene el llamado a la ciudadanía para que no se deje sorprender con este o cualquier otro perfil falso.