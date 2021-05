Alejandro Díaz, candidato de Fuerza por México, declina a favor de candidatura de Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

Durante el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el candidato de Fuerza por México, Alejandro Díaz, declinó a favor de la candidatura de Maru Campos Galván.

“Esta elección no se trata de quién promete más, se trata de ver el pasado y ver quién ya dio resultados y quién puede cumplir lo que está prometiendo. Chihuahua tendrá por primera vez una gobernadora una mujer que caminará de la mano con los chihuahuenses con mucha firmeza y decisión”, afirmó.

Y es que al finalizar el debate, Maru Campos llamó a hacer un frente común, un gran frente en favor de Chihuahua, llamado que fue atendido en su participación final por el doctor Alejandro Díaz, quien anunció que declinaba su candidatura en favor de la panista.

“Quiero ayudar a que prive la unión y no el rencor, porque eso en nada beneficia a los chihuahuenses. La visión de futuro y no el retroceso, por le bien de Chihuahua y a nombre de mi equipo, me uno a la candidatura de Maru Campos”, dijo Alejandro Díaz al concluir el debate.