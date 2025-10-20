Aldama se destaca en el 8º Congreso Nacional de Turismo Rural

En días pasados, representantes del municipio de Aldama participaron en el 8º Congreso Nacional de Turismo Rural, celebrado del 1 al 3 de octubre en Cuetzalan, Puebla, bajo el lema «Turismo comunitario: Herramienta para el bienestar social, el desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio”.

El encuentro reunió a especialistas, investigadores y promotores del turismo de distintas partes del país, quienes compartieron experiencias y proyectos orientados al fortalecimiento del turismo rural y comunitario.

La alcaldesa del Municipio de Aldama, Sandra Galindo, informó que durante el congreso, los aldamenses presentaron una ponencia enfocada en las estrategias locales para el impulso del turismo sustentable, la participación ciudadana y la preservación del patrimonio natural y cultural.

Aldama fue el único municipio del norte del país presente en el evento, destacando por su trabajo en la creación de vínculos con instituciones académicas y organismos dedicados a la investigación y promoción del turismo. La participación permitió establecer nuevas alianzas y abrir oportunidades de colaboración que contribuyen al desarrollo económico y turístico de la región.

En la clausura, la Asociación de Turismo Rural anunció las propuestas para la sede del 9º Congreso Nacional de Turismo Rural, entre las cuales se encuentra Ciudad Aldama, junto con Córdoba y Querétaro, siendo la decisión final anunciada en el mes de diciembre.

La Dirección de Desarrollo Económico y Turístico informó que ya se trabaja en un proyecto integral para presentar la candidatura de Aldama como próxima sede del congreso, lo que representaría una oportunidad para posicionar al municipio como un referente en turismo rural en el norte del país.

Con ello, Aldama reafirma su compromiso de seguir promoviendo su riqueza cultural, histórica y natural, impulsando acciones que fortalezcan la economía local y fomenten el bienestar de sus habitantes.