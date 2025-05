Alcanzará temperatura los 32 grados centígrados este fin de semana en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que este fin de semana, se prevén temperaturas máximas de 32°C y mínimas de 13°C, así como rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora particularmente mañana domingo.

De acuerdo al pronóstico del clima que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, este sábado, se pronostica la elevación de la temperatura a 29°C, y una mínima de 13°C, con cielo mayormente nublado. Para este día se prevé un 4% de probabilidad de lluvia.

Mañana domingo se espera una máxima de 32°C y una mínima de 14°C y cielo soleado con rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante vientos:

• Evitar transitar o estacionar vehículos cerca de árboles, postes o estructuras inestables.

• Asegurar objetos en patios y azoteas, como láminas, toldos y muebles ligeros, para evitar que sean arrastrados por el viento.

• Conducir con precaución, mantener ambas manos en el volante y reducir la velocidad ante ráfagas fuertes.

• Evitar realizar trabajos en altura o en estructuras frágiles durante los periodos de viento intenso.

• Recomendaciones ante altas temperaturas:

• Mantente bien hidratado: bebe agua constantemente, aunque no tengas sed.

• Usa ropa ligera, de colores claros y fresca.

• Evita la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m.

• Si estás al aire libre, busca sombra y utiliza sombrero, gorra o sombrilla.

• No dejes a niños, personas mayores o mascotas dentro del vehículo.

• Consume alimentos frescos y evita comidas pesadas o muy calientes.

• Ante síntomas como dolor de cabeza, mareo o náuseas, busca atención médica.

En caso de alguna emergencia, exhortan a la ciudadanía a comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1 o por medio de la aplicación “Marca el Cambio”.