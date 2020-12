Alcalde de Parral pide licencia; va por la gubernatura

Noticias de Chihuahua.-

Alfredo Lozoya, alcalde de Parral, pidió licencia a su cargo para ir en busca de la gubernatura de Chihuahua.

La solicitud de licencia se realizó hoy en sesión extraordinaria del Cabildo de Parral.

La licencia es por un plazo de seis meses y el cargo será ocupado por su suplente, Cayetano Girón García.

Se ha dicho que Lozoya contenderá bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

A pesar de que regidores de oposición criticaron la decisión de Lozoya, su licencia fue aprobada por mayoría.

Solicita licencia Alcalde Alfredo Lozoya; toma protesta Profesor Cayetano Girón

*Competiré por la gubernatura de Chihuahua; quiero ser digno de ustedes”, señaló.

Alfredo Lozoya Santillán solicitó licencia para separarse del cargo de presidente municipal de Parral en sesión extraordinaria de Cabildo frente a las y los regidores de las diferentes fracciones; participará por la gubernatura de Chihuahua.

“Convoco a los ciudadanos chihuahuenses a construir un futuro brillante, un destino de grandeza y no la penuria en que se ha instalado al estado de Chihuahua”, dijo durante la sesión.

Durante la sesión de cabildo, tomó protesta el alcalde suplente, el profesor Cayetano Girón, quien se desempeñaba como director de Cultura, y ocupará el cargo de Presidente Municipal por el tiempo que dure la licencia.

Lozoya señaló que en 2016 los ciudadanos dieron muestra de que las cosas si se pueden hacer, que la ciudadanía se dio cuenta de que el presupuesto si alcanza cuando no se le mete la mano al cajón; “lo que nos dijeron que las cosas no se hacían porque el presupuesto no alcanzaba, hoy queda en el pasado”.