Alamo de Zazu va contra responsables de alcoholizar a perrito en municipio de Madera

Aby Irigoyen, quien encabeza la asociación civil Alamo de Zazu, hizo un llamado al alcalde Arnoldo Jáquez, presidente municipal de Madera y a quien corresponda, dar con el paradero del perrito Husky y con las jóvenes responsables de alcoholizarlo el pasado fin de semana.

La activista en su cuenta de Instagram mencionó que a sus redes sociales llegó un video donde dos mujeres forzan a un perro beber cerveza el pasado 10 de octubre. Hasta el momento, se desconoce dónde quedó el can.

«Basta de maltrato animal. El viernes 10 de octubre en Madera, Chihuahua, subieron a su vehículo a un perrito en condiciones de vulnerabilidad, ósea en situación de calle. Esto para alcohizarlo y luego volverlo a abandonar».

Aby exigió a Denisse Gonzales y Alejandra Castellanos que muestren una prueba de vida del perro. «No nos vamos a quedar callados», sentenció la activista.

En este caso, puntualizó que la hermana de Denisse, escribió a Alamo de Zazu, para recalcar que no era alcohol, sino agua, hecho del cual, exigen se compruebe y no le creen.

octubre 13, 2025 11:20 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua