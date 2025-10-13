Alamo de Zazu va contra responsables de alcoholizar a perrito en municipio de Madera

Aby Irigoyen, quien encabeza la asociación civil Alamo de Zazu, hizo un llamado al alcalde Arnoldo Jáquez, presidente municipal de Madera y a quien corresponda, dar con el paradero del perrito Husky y con las jóvenes responsables de alcoholizarlo el pasado fin de semana.

La activista en su cuenta de Instagram mencionó que a sus redes sociales llegó un video donde dos mujeres forzan a un perro beber cerveza el pasado 10 de octubre. Hasta el momento, se desconoce dónde quedó el can.

«Basta de maltrato animal. El viernes 10 de octubre en Madera, Chihuahua, subieron a su vehículo a un perrito en condiciones de vulnerabilidad, ósea en situación de calle. Esto para alcohizarlo y luego volverlo a abandonar».

Aby exigió a Denisse Gonzales y Alejandra Castellanos que muestren una prueba de vida del perro. «No nos vamos a quedar callados», sentenció la activista.

En este caso, puntualizó que la hermana de Denisse, escribió a Alamo de Zazu, para recalcar que no era alcohol, sino agua, hecho del cual, exigen se compruebe y no le creen.