Al final, esos no son los votos, esos son secretos y serán los que los ciudadanos emitan: GPMorena por “acordeones”

Ante las dos quejas que ha recibido el Instituto Nacional Electoral (INE) por la supuesta participación de autoridades en la distribución de “acordeones” con indicaciones para votar en la elección judicial del próximo 1º de junio, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que es necesario “establecer que al final, el voto es secreto y es decisión de cada quien”.

“Podrán visitarlos candidatos, candidatas, pero al final quien va a tener poder de decidir es el elector. Es una elección compleja, es difícil por el número de puestos a elegir, o todos los nombres o todos los números, por eso el órgano electoral señaló que el elector podría llevar apuntes”, recordó Estrada Sotelo.

Sin embargo, el líder de la bancada morenista argumentó que “al final, esos no son los votos, al final será lo que los ciudadanos emitan. Lo otro me parece que son parte de los actos que se dan en una campaña, pero eso no va a sustituir el derecho del elector”.

En días recientes, el tema de los “acordeones” se convirtió en el centro de la conversación en torno a la elección judicial del próximo 1º de junio, pues en redes sociales, reuniones y aplicaciones de mensajería se han difundido listas que muestran cómo votar, es decir, imágenes de las distintas boletas de color marcadas con los números que corresponden a ciertos candidatos.

La reforma judicial prohíbe la participación de los partidos políticos en las elecciones judiciales, e impide a los servidores públicos a promocionar a ciertos candidatos; por ello, en caso de comprobarse que los “acordeones” fueron elaborados por militantes o por funcionarios, su distribución implicaría un delito electoral.