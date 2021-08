Ahora me declaro libre de rencores; me voy con la frente en alto: Corral

Noticias de Chihuahua.-

En su mensaje final del Quinto Informe que presentó en Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral destacó que al final de su Administración se declara libre de rencores y resabios que le impidan la honda satisfacción de desear lo mejor para su tierra y su gente.

“Con todo mi corazón deseo que el futuro sea cada vez mejor para Chihuahua, que este estado pujante siga avanzando, creciendo, que cada vez renazca la esperanza”, expresó en el evento celebrado en las instalaciones de El Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez.

Recordó a los juarenses que al iniciar su gobierno se declaró libre de compromisos oprobiosos o infames, que le impidieran asumir en plenitud el honor y la responsabilidad de ser Gobernador, para servir a los chihuahuenses.

En esta etapa final, manifestó que espera que Chihuahua siga siendo punta de lanza en el país, porque el pueblo se lo ha ganado, “porque ha esculpido a pulso sus derechos, sus libertades, sus valores cívicos, porque todo esto es lo que lo ha hecho grande y generoso”.

“Debemos reconocernos en ese Chihuahua que siempre ha luchado por ser libre y por eso exigió para sí y para México la democracia, y por eso y desde entonces hemos luchado también estos cinco años y por ello seguiremos luchando hasta el último aliento, porque Chihuahua merece todo”.

Recomendó a los habitantes del estado que no se conformen con menos, no permitan que regrese la corrupción en cualquier nivel de gobierno o institución, ni que se restablezca un régimen de conculcación o compra de libertades.

“No cambien la dignidad por eso que suele llamarse la real politik, que nunca el miedo o el odio termine por justificar la mucha o poca corrupción; que no malbaraten la ética pública en aras de la popularidad y no toleren que se bautice como obra pública o se esconda en ella, lo que viene a favorecer sólo a los intereses privados”.

El titular del Ejecutivo, reconoció que luego de cinco años de gobierno, se lleva experiencias, conocimiento, invaluables lecciones del contacto con la gente, del recorrido por todo el estado, de acercamiento a las problemáticas que aquejan a las comunidades.

“De las aguerridas mujeres, de derechohumanistas, de los dolorosos testimonios de las víctimas, de las cicatrices que guardan los sectores más vulnerados, a todas y todos me los llevo en el alma y en el corazón, porque no sólo me hicieron más consciente, también me hicieron más humano y redoblaron mi compromiso en mi encargo”.

Afirmó que se va con la frente en alto y la conciencia tranquila, porque aunque habrán faltado recursos y sobrado críticos, pero lo que jamás faltó, fue el compromiso, la convicción, la voluntad y el empeño para poner muy en alto el nombre de la entidad y para legar un entorno más propicio de oportunidades, en condiciones radicalmente distintas de las que recibió el gobierno.

Agregó que actúa, piensa y existe con absoluta libertad y determinación, porque no tengo nada que le avergüence, “me voy con la plena convicción de quien actuó con integridad y honestidad, haciendo las cosas correctas, de la manera correcta y por las razones correctas”.

Sentenció que la misión está cumplida, pero no terminada, porque el principal autor del saqueo a las y los chihuahuenses, preso en una cárcel de Miami desde hace más de un año, ha de ser todavía extraditado y luego juzgado en México.

Por eso, adelantó que desde donde esté empeñará el mejor de sus esfuerzos, para que nadie piense que se puede despojar con toda impunidad el erario construido con los impuestos de todas y de todos.

Se dijo orgulloso y satisfecho también, de la gestión realizada en lo económico, en lo social y en lo político.

“Me siento orgulloso de haber encabezado un gobierno que transitó siempre y en todo momento, de la mano de la sociedad civil como nuestra gran aliada, lo cual nos permitió llevar la acción gubernamental a donde antes no llegaba, a través de diversos programas y servicios”.

Aceptó que aún hay muchos retos, pero que tiene la satisfacción de que se hizo rendir el dinero, no sólo para poner en marcha programas para el desarrollo, también para obras de infraestructura estratégicas, para sobrellevar la pandemia y lanzar el plan que más recursos destinó para este fin.

“Hemos sentado las bases y las condiciones para un desarrollo económico pujante, un desarrollo social y humano igualitario e incluyente, trabajamos por una procuración de justicia pronta y expedita, nos empeñamos en el fortalecimiento del estado de derecho, la consolidación de la división de poderes”, expuso a la audiencia reunida.

“Dejamos un Chihuahua menos pobre, con menos carencias, tal vez sin obras espectaculares de relumbrón, pero con reconocimientos sólidos de personas conocedoras, de jueces externos en varios rubros”, sostuvo Corral.

Mencionó además, que como todo avance y conquista, en la democracia es importante que la ciudadanía siga participando en los asuntos públicos, por lo que la llamó a que se mantenga vigilante y atenta de posibles regresiones o debilitamientos institucionales.

“No podemos permitirnos desandar el camino ganado en todas las materias aquí mencionadas, pero particularmente en combate a la corrupción, derechos humanos, política social, inclusión y derechos de las mujeres”, apuntó.