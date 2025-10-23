Agradece Index comienzo de Puente Fuerza Aérea y Carretera Aldama

El presidente de Index Rene Espinosa Terrazas, agradeció al gobierno municipal el dar una obra de gran optimización con la creación de Puente Vehicular Fuerza Aérea y Carretera Aldama.

Esto debido a que este Puente conecta con el aeropuerto de Chihuahua y el sector manufacturero de la zona oriente.

“Estamos muy agradecidos de que se haya tomado en cuenta las necesidades del sector industrial, a los parques industriales, aún con el aeropuerto de Chihuahua tenernos una ventaja competitiva, esto ayudará dando mejoras en la Ciudad”, comentó.

Con una inversión de 150 millones de pesos con recurso 100 por ciento municipal, que beneficiará a cerca de 350 mil personas.