Agilizan casos de narcomenudeo, mil 622 imputados en 64 audiencias concentradas

Con el objetivo de darle celeridad al desahogo de carpetas iniciadas en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, la Fiscalía de Distrito Zona Centro implementó un programa de audiencias concentradas que al momento ha permitido proceder en contra de 1,622 imputados, en solo 64 audiencias efectuadas de enero de 2024 a septiembre de 2025.

Así lo dio a conocer el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, en la conferencia de prensa semanal efectuada este martes 21 de octubre, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado, en la que estuvo acompañado de las coordinadoras y los coordinadores de las diversas unidades de investigación.

“Al realizar estas audiencias concentradas en coordinación con el Tribunal Especializado en Narcomenudeo, del Poder Judicial del Estado, se logra un gran ahorro operativo, y ayuda a desfogar la cantidad de asuntos que se tienen en la Unidad de Investigación, dentro de la Fiscalía”, indicó el Fiscal Araiza.

Además, compartió que en el año 2024 hubo 1,350 detenidos por delitos contra la salud, y en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2025 se contabilizan un total de 1,097.

En el desarrollo de la conferencia de prensa, el Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, Mtro. Alan Márquez Solorio, explicó que se trata de una estrategia mensual en la que, en lugar de llevar una persona imputada a la vez, se solicita una sola audiencia simultánea para hasta 100 imputadas e imputados, que recibirán una suspensión condicional del proceso.

Para ello -indicó-, cada una de las personas que acceden a esta medida alterna a la sentencia, tienen que cumplir una serie de características de acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado, que radican principalmente en que sus casos recibirían penalidades menores a los 3 años de prisión.

Durante 2024 se realizaron 44 audiencias concentradas en las que se resolvió la situación jurídica de 966 imputados con una suspensión del proceso, en tanto que, de enero a agosto del año en curso se han hecho 20 audiencias con 656 imputados con estas suspensiones, informó.

Quienes reciben esta suspensión condicional son canalizados al Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC), con el propósito de que reciban terapia psicológica que les ayude a superar su problemática, expuso el Coordinador.

Adelantó también, que la Unidad a su cargo solicitó una nueva audiencia concentrada, para el próximo 30 de octubre en donde se espera presentar a 104 imputados por delitos contra la salud que cumplan las características descritas.