Afirma Marco Bonilla a colectivo que Municipio está abierto al diálogo, fue innecesario llegar al vandalismo

El alcalde Marco Bonilla informó que desde el martes pasado se llevaron los elementos de prueba ante los actos vandálicos en contra del Palacio Municipal y calle Libertad por parte un grupo de miembros del colectivo Salvemos Los Cerros, fue el miércoles por la mañana cuando se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

«Se presentó una denuncia por daños a un inmueble patrimonio histórico cultural como lo es el Palacio Municipal, no por un movimiento, no por la defensa. No, eso no, se presentó por daños a un monumento, hemos tenido incansablemente diálogo y pláticas con el colectivo Salvemos los Cerros. Estamos dispuestos siempre a seguir platicando, a resolver cualquier duda que tengan de cualquier autorización de cualquier fraccionamiento con la ley en la mano, así es como se deben de atender las situaciones, con lo que dice la ley».

Expuso que el otro día este colectivo denunciaba el tema de la autorización de un fraccionamiento que se ve entre cerros, lo que no postearon en sus redes fue que esos permisos los otorgó el Gobierno Federal a través de SEMARNAT por lo que exhortó a que externaran también qué opinan de esos permisos otorgados por la federación.

Bonilla Mendoza recalcó que el Gobierno Municipal no quiere confrontación con nadie, quieren colaboración y como este colectivo, quieren preservar el patrimonio que se pueda, sin embargo se tiene que acreditar estudios como los que establece la ley y las normas y realmente tengan valor natural como se establece la ley Federal y Estatal y el Reglamento Municipal.

Finalmente argumentó que siempre estarán dispuestos para colaborar, pero no es necesario el vandalizar ningún inmueble, porque se está abierto siempre al diálogo.