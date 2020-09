Afirma AMLO que conflicto del agua “ya se descaró” y que es “pura demagogia”

Noticias de Chihuahua.-

“Desde siempre fue un asunto político, pero ahora ya se descaró”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del conflicto del agua que se vive en Chihuahua, además de acusar al PAN de estar detrás de las protestas.

Al cuestionarle que si se va a cumplir con el pago del Tratado de Aguas de 1944, López Obrador aseguró que “no hicieron caso los del PAN, porque pusieron por delante su interés partidista porque vienen las elecciones, entonces, quieren ganar así votos, les decíamos, a ustedes les consta, de que teníamos que evitar que utilizaran esto en Estados Unidos para afectarnos, que no se fueran a tomar medidas, aranceles”.

López Obrador añadió que “en el caso particular de Chihuahua, les corresponde una cantidad que tienen que entregar, no les afecta, en el agua que requieren para el riego, mucho menos la cantidad que se necesita para el consumo humano, aquí se habló que si les faltaba agua nosotros íbamos a intervenir, hablar con el presidente Trump, pero no, de manera leguleya, ahí empezaron a decir que los íbamos a dejar sin agua y se enrollaron en la bandera nacional, se volvieron patriotas, pura demagogia”.

Asimismo, resaltó que no quiere “adelantar vísperas, vamos a esperarnos, pero sí es muy irresponsable lo que están haciendo este grupo, por encima de intereses particulares, por legítimos que sean, está el interés de la nación”.