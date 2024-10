Inversionistas afectados por la empresa Aras Invesment Business Group se manifestaron en las afueras de Palacio de Gobierno con el cierre de la circulación vial en la calle Aldama.

Señalan que no han recibido una respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por lo que, aseguran que no retirarán el bloqueo de calle hasta que no los atienda personalmente la gobernadora María Eugenia Campos Galván.