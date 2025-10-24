Advierten “cuesta de enero” difícil en 2026 por impuestos adicionales

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que la cuesta de enero del 2026 será muy difícil económicamente para el sector empresarial debido a impuestos y la incertidumbre financiera tradicional que marca el inicio de año.

“Más que crisis que se prevé es simplemente la cuesta de enero empiezan los presupuestos a invertirse pero es lento, pero si creemos que enero 2026 con los aumentos que vienen será más difícil que otros años”, comentó.

Esperan que el gobierno federal ayude al sector para mejorar el incentivo económico para la ciudad.

octubre 24, 2025 11:34 am

