Advierte IMSS Chihuahua sobre quemaduras principalmente por fuegos artificiales

• Lo principal es prevenir accidentes, evitar el contacto con fuegos artificiales, bengalas, cohetes; no sobrecargar los tomacorrientes eléctricos y no dejar desatendida la cocina al preparar alimentos.

• Los primeros auxilios son fundamentales cuando se presenta un incidente de esta naturaleza.

Con el fin de prevenir accidentes durante las próximas vacaciones decembrinas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua exhorta a la población a identificar y saber qué hacer en caso de quemaduras.

Se trata de lesiones que se producen por el efecto del calor, la electricidad, frío, sol, productos químicos o radioactividad. Entre más elevada sea la temperatura y el tiempo de contacto con la piel, más profunda es la quemadura y aumenta el riesgo de complicaciones, así lo indicó la coordinadora de Salud Pública, doctora Brenda Ramírez Vega.

Informó que, en estas fechas inician los festejos navideños y es necesario evitar el contacto con pólvora, como la que se encuentra en fuegos artificiales, bengalas, cohetes, entre otros; es recomendable no sobrecargar los tomacorrientes de las viviendas y negocios; y no dejar desatendida la cocina al preparar alimentos, ya que lo principal es prevenir accidentes.

Señaló que, también hay que saber identificar las lesiones, las cuales se clasifican en “grados” según su profundidad y gravedad:

Primer grado: Se refiere a lesión por quemadura superficial en que sólo se afecta la epidermis (la capa exterior de la piel). Usualmente producida por rayos ultravioleta (luz solar). Es dolorosa y presenta enrojecimiento, hinchazón, y ligero edema local (acumulación de líquido en el tejido). Su curación es espontánea y dura entre tres y cinco días.

En quemaduras de primer grado (leves) se debe refrescar la zona afectada con agua en abundancia de 20 a 30 minutos (evitar que esté muy fría), y después aplicar cremas hidratantes (se recomienda aloe vera).

• Segundo grado: Producidas por contacto breve al calor o con una fuente moderada de calor. Afecta la capa externa y subyacente de la piel. Son muy dolorosas y causan enrojecimiento y ampollas. Las superficiales sanarán espontáneamente y las profundas usualmente requerirán de injertos de piel para optimizar los resultados.

• Tercer grado: Se trata de las de mayor severidad, ya que afectan las capas profundas de la piel (la totalidad de la epidermis y la dermis). También se llaman quemaduras de espesor total. Causan piel blanquecina, ennegrecida o quemada. La piel puede estar adormecida porque los nervios también pueden estar muy dañados. Para su recuperación, requiere injerto de piel si es mayor de 1 centímetro de diámetro; si es extensa, puede afectar a otras partes y órganos del cuerpo, lo que puede llevar a diferentes grados de amputación.

La Jefatura de Servicios Médicos también comparte información sobre lo que no se debe hacer en caso de quemaduras de segundo y tercer grado (graves), ya que hay ciertas acciones que en ningún caso se recomiendan, pues resultarían dañinas para la persona afectada. Entre ellas se enlistan las siguientes:

• No retire nada que haya quedado adherido a la parte quemada.

• No aplique lociones, ungüentos, ni grasa a la lesión.

• No rompa las ampollas (al romperlas la herida podría infectarse).

• No retire la piel desprendida.

• No toque el área lesionada.

• No junte piel con piel.

En todos los casos se debe acudir a recibir atención médica, una lesión menor puede ser tratada en el módulo de Atención Médica Continua de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción. Mientras que, ante una situación de gravedad, se aconseja llevar al lesionado al área de Urgencias de algún hospital del IMSS.

