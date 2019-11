Plataformas y antidoping se quedan; sindicatos no controlarán entrega de concesiones: Corral a taxistas

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sentenció que existe apertura de su administración para atender las inquietudes y demandas de taxistas y encargados del transporte público colectivo, sin embargo advirtió que no se le cerrará la puerta a las plataformas como Uber o Didi, que no se cancelará la aplicación de exámenes antidoping, ni se eliminarán las sanciones aplicadas por la Dirección de Transporte.

Esta mañana, concesionarios de taxis y transporte colectivo cerraron por unos momentos las calles del centro de la ciudad para exigir que se reduzcan los costos de licencias, permisos y exámenes antidoping, y también que se impida la operación de plataformas que prestan servicios de transporte y se acabe con el hostigamiento de los inspectores de Transporte.

“No estamos de acuerdo con que los taxistas bloqueen las calles del centro de la ciudad como un mecanismo de presión para plantear sus demandas porque en Chihuahua no necesitan hacer eso, tenemos abiertos los conductos para platicar y dialogar civilizadamente, no vamos a admitir que se afecten los derechos de terceros”, comentó el mandatario al respecto.

El jefe del ejecutivo puntualizó que hay posibilidades de negociar los costos que tienen los diversos trámites si éstos resultan desproporcionados o injustos, pero que no por ello se eliminarán ni tampoco se prohibirá la competencia de todos los que quieran prestar servicios de transporte.



“Lo que sí no vamos a negociar es que no hay competencia, en la opción que tiene los chihuahuenses de tomar el sistema de transporte que más les convenga a sus intereses, no vamos a cerrarle el paso a Uber así nos cierren el centro de la ciudad”, dijo y añadió que en la iniciativa de Leyde Transporte que presentarán al Congreso del Estado se establecen reglas claras para que exista esta competencia, no sólo en la modalidad de autos de alquiles, sino de transporte público colectivo y de pasajeros.

Reiteró que si así se solicita se revisará el costo de los exámenes antidoping, pero no se eliminarán pues su objetivo es garantizar la seguridad de las personas que recurren a estos servicios.

“No vamos tampoco a dejar de sancionar la alta velocidad, las irregularidades, vamos a cumplir la ley, vamos a seguir generando vigilancia y sancionado a quienes cometan faltas administrativas en el transporte, añadió.

Apuntó que en el fondo de la protesta estr´pa el descontento de las centrales de taxis que fueron excluidas del último proceso de entrega de concesiones, toda vez que el gobierno estatal no permitirá que los sindicatos sean quienes controlen o decidan quiénes reciben concesiones o quiénes no.

“Claro que no va a volver a pasar eso en estado de Chihuahua. Ya no van a ser las centrales ni los sindicatos los que digan a quien se le otorgan nuevas concesiones. Entregamos 89 nuevas concesiones en varios municipios en una convocatoria abierta pública y están molestos porque no los tomamos en cuenta”.