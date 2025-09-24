Advierte alcalde que no solaparán a policías que pierdan o renten radios

El alcalde Marco Bonilla, recalcó que el perder o rentar a otras personas radios con frecuencia de la Policía, es un delito que se debe castigar por la vía penal, por esta razón determinó que en el caso reciente donde se detuvo a dos hombres empleados de una funeraria que traían un aparato de este tipo, una vez culmine la investigación y se diera el caso que hay trasfondo, el Gobierno Municipal hará la denuncia directa.

«Aquí evidentemente nosotros vamos a hacer muy firmes en los señalamientos que hagamos con la autoridad competente para que en caso de concluir la investigación en que se sancione con prisión, sea impulsada por el mismo gobierno municipal de Chihuahua».

Tras la detención de ayer, el mandatario capitalino expresó que este radio que traían los de la funeraria, tenía reporte de robo hace dos años. Explicó que el policía ante la perdida de una de sus herramientas más importantes, deben de reportarlo de manera urgente.

Bonilla Mendoza, puntualizó que esto es un delito y lo tienen que tomar muy en cuenta, quien pierda, robe o preste un radio para que llegue a manos equivocadas y también cuando utilice.

«Es un delito de orden penal que se castiga con prisión y en este caso tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Al final de cuentas se descubre sí se hizo la facilitación por algún policía, la pena es mayor para el elemento que para el poseedor del radio de comunicación».