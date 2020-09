Advierte al gobierno federal líder de usuarios de agua: ‘Bloqueo de cuentas no detendrá nuestra lucha’

Noticias de Chihuahua.-

El congelamiento de al menos 50 cuentas bancarias pertenecientes al exgobernador del estado, José Reyes Baeza; al presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán, y al presidente de la Asociación de Usuarios de Riego, Salvador Alcántar Ortega, por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), generó polémica ante posibles motivos políticos detrás de la medida.

Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), aseguró que esto no detendrá la lucha por el agua de las presas y señaló que el bloqueo de cuentas es un atropello del gobierno federal para intimidarlos, pero, dijo, eso no va a suceder. La UIF indicó que las cuentas de los municipios y los distritos de riego de la zona de la presa La Boquilla no fueron bloqueadas. Sin embargo, el edil de Delicias aseguró que las 44 cuentas del ayuntamiento sí están congeladas y mostró imágenes de estados de cuenta del municipio.

“Esto nos pasó por ejercer nuestro derecho de libre manifestación (…) o por defender el agua. Dejo en manos de los ciudadanos que determinen qué estamos viviendo (…) Es la primera vez que el gobierno federal congela las cuentas de un municipio”, aseveró.

Según la UIF, esa disposición se debe a presuntas irregularidades financieras. Sin embargo, los tres afectados señalan las coincidencias entre su participación en las protestas contra la extracción de agua de la presa La Boquilla y la intervención de la UIF.

Por: El Universal