Adrián LeBarón dice no confiar en Durazo

“Yo sí siento que trataron de que los LeBarón no llegáramos porque somos muy conflictivos de acuerdo a sus intereses”, fueron las palabras de Adrián LeBarón luego de la segunda visita del presidente López Obrador a la comunidad de La Mora, en el municipio de Bavispe, en el noroeste de Sonora.

El padre de Ronita, quien falleciera el pasado 4 de noviembre de 2019 en la masacre perpetrada en contra de 9 integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, apuntó que su familia ya no es bien vista por el presidente, ni por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Y es que, la visita, donde también estuvo presente la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, tuvo lugar en casa de la familia Miller, a donde Adrián logró asistir gracias a una invitación personal que le hizo la familia, aunque hubo muchas dificultades con el acceso, dado que elementos de seguridad y logística, aparentemente del gobierno federal, bloquearon completamente el ingreso a la comunidad de La Mora, pese a que es una propiedad privada.

Luego de la reunión, que tuvo una duración de poco más de una hora, Adrián LeBarón comentó que realmente no se les informó nada que no se hubiera dicho anteriormente, puesto que siguen sin tener mayores avances del caso.

“Yo les dije: No hay ningún avance significativo, lo que me dijeron ya lo he estado escuchando por seis meses, casi ninguna novedad. Ya dijeron todo, ya nos dieron las caras, no hay resultados; que están haciendo todos sus esfuerzos, lo respeto, pero pues está muy pobre esto”, dijo.

Por otro lado, comentó que Alfonso Durazo le llamó la atención por los comentarios y publicaciones que ha hecho en redes sociales.

“Sí, me dijeron que no ande diciendo lo que ando diciendo; me regañaron un poco por los comentarios que hago en los medios. Durazo fue el que más me llamó la atención”.