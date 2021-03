Adhiere PAN líderes rurales de la capital al proyecto “Lo que importa es Chihuahua”

Noticias de Chihuahua.-

Esta mañana, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua, Paco Navarro, sostuvo un encuentro con líderes de la zona rural del municipio, a quienes agradeció en primera instancia por atender a esta convocatoria, y con quienes estableció una serie de acuerdos de colaboración, entre los que destacan la conformación del “Consejo Rural por Chihuahua” y el compromiso pleno para respaldar las candidaturas de Acción Nacional en la capital del estado, encabezadas por Maru Campos a la gubernatura, y Marco Bonilla a la alcaldía.

En esta reunión que se desarrolló en punto de las 7 de la mañana de este jueves, se dieron cita líderes rurales de los cinco seccionales municipales. Se contó con la presencia de Carlos Alberto Ramos Hernández, presidente seccional de El Charco, de extracción panista; Luis Bernardo Tarango Trejo, presidente seccional independiente de Soto; Jesús Elías Chavarría Sigala, expresidente del seccional de Guadalupe, de extracción morenista; Indalecio Jurado Sigala, presidente seccional independiente de Guadalupe; Antonio Francisco Mendoza López, presidente seccional independiente de Ciénega de Ortiz; Sergio Vega Pacheco, presidente seccional de El Sauz, de extracción morenista; así como su esposa, Isabel Leyva.

Asistieron, asimismo, Armando Gutiérrez Torres, expresidente de El Sauz, de extracción panista; Francisco Barrio Mirazo, expresidente seccional de El Sauz, de extracción priista; Aldo Hiram Hernández Quintana, expresidente seccional de El Sauz, de extracción perredista; Humaro Ronquillo Ortiz; exoperador priista en la sección de Guadalupe, de extracción priista, Evaristo Rodríguez; expresidente seccional de Guadalupe, de extracción priista, Sergio Antonio Sifuentes Medina; exoperador de Marco Quezada en la zona rural.

En su mensaje, Paco Navarro agradeció la confianza manifiesta hacia el proyecto de Acción Nacional en la capital, y recordó que, fuera de colores partidistas, se debe pensar en el futuro de nuestro municipio, pues “lo que debe prevalecer en el ánimo de la ciudadanía, debe ser la búsqueda del bien común”.

“Lo que importa es Chihuahua, eso no se nos debe olvidar. No somos solo un color o unas siglas en la boleta, somos gente que trabaja y lo hace muy duro, como para estar viendo malas decisiones que deriven en apagones, gasolinazos, estancias infantiles cerradas, mal manejo de la pandemia, menos apoyos y programas, y sobre todo, no queremos un gobierno que sea tapete del inquilino de Palacio Nacional”, expresó Navarro Pastrana.

Resaltó que, como representantes de las comunidades rurales, su liderazgo es de gran importancia para concretar este proyecto, pues “han sido parte de los cambios que se han logrado a lo largo del tiempo dentro de sus seccionales, por ello la importancia de sumar esfuerzos y seguir cambiado Chihuahua”.

“Ustedes son liderazgos, con o sin un cargo como presidentes seccionales, eso vale y su voz vale, resuena, se escucha, por eso los invito a que sean portavoces de sus comunidades y trabajemos de la mano en las decisiones para fortalecer sus localidades”, puntualizó el líder panista.