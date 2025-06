Acusan desinterés de ayuntamiento de Aldama por arreglar problema en Residencial Leones

Habitantes del Residencial Los Leones I y II acusaron al Ayuntamiento de Aldama y su alcaldesa, Sandra Judith Galindo Sinecio, de no mostrar interés en resolver los problemas al interior de esa zona habitacional, pues a dos meses de los conflictos con el administrador, no se ha citado a una asamblea para dirimir las diferencias.

En las irregularidades, sumaron el intento del fraccionador Héctor Serapio Muñoz Arrieta por apropiarse de la concesión del agua para el sector y de la planta tratadora, limitando su uso entre los condóminos o imponiendo tarifas que no son aclaradas en su totalidad.

“Solo en la película de la Ley de Herodes pensé que existía, pero la realidad supera la ficción, ¿hasta cuándo se van a permitir los abusos? La alcaldesa y el Ayuntamiento no han citado a la Asamblea que dijeron desde hace dos meses cuando denunciamos el fraude”, dijo una de las personas que habita en Residencial Los Leones I.

Apenas los primeros días de abril, hicieron del conocimiento público las irregularidades con las que Muñoz Arrieta manejaba ambos fraccionamientos, como fue la falta de cumplimiento de los acuerdos al momento de vender los lotes, el aumento de las cuotas sin justificación previa y el cierre de acceso a los condóminos a pesar de haber cumplido con el pago respectivo.

Los quejosos también dijeron desconocer la razón del porqué el fraccionamiento no ha entregado al Ayuntamiento de Aldama la administración de los servicios públicos, pues es a través de ellos la forma en que el fraccionador mantiene su control sobre los habitantes de la zona habitacional.

En ambos complejos habitacionales viven alrededor de 700 familias, a quienes se les prometió, al momento de la compra, que al venderse dos terceras partes de las áreas, Serapio Muñoz Arrieta entregaría la administración a los vecinos. Sin embargo, esto no ocurrió, a pesar de que desde principios de 2024 la mayoría de los lotes ya estaban vendidos.

Los habitantes de los fraccionamientos, cansados de los abusos, están pidiendo la intervención de la gobernadora Maru Campos Galván ante el desinterés de la administración municipal de Aldama y la cerrazón del fraccionador por llegar a acuerdos con los condóminos, para que también, le conminen a realizar la asamblea.