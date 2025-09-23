Acusa coordinador del GPMorena a panistas de “mentir” respecto la reducción de recursos federales a municipios

Luego de que ayer los diputados federales del PAN, entre ellos la chihuahuense Rocío González, denunciara que el Gobierno Federal pretende reducir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que afecta directamente a los municipios, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que “mienten”.

“Opino que mienten. Mienten los diputados del PAN y los funcionarios que estuvieron ahí en la Cámara. Se refieren específicamente al FAIS. Dijeron que había una reducción de 13 mil millones para el 2025 y de 7 mil para el 2026. Aquí traigo la cifra oficial específicamente de infraestructura social FAIS, de 123 mil pasa a 135 mil, trae un aumento.¿De dónde sacan sus cuentas los diputados del PAN? No lo sé. Este es el proyecto que está y que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Me queda claro que puede ser modificado porque es facultad del legislativo, pero es falso que el proyecto lleve una disminución”, argumentó Estrada Sotelo.

El legislador y coordinador morenista agregó que “lleva una ampliación del 5.5 por ciento. Entonces, ¿por qué lo dicen? No lo sé. A lo mejor se refiere, pero esa sería lo que voy a decir no tiene base, tiene una suposición nada más, a lo mejor se refieren que parte del FAIS se va una parte al FAISPIAN, que es lo que se lleva a las comunidades indígenas que tienen ya personalidad jurídica y patrimonio propio y que pueden además administrar recursos y que además estamos totalmente de acuerdo en que así sea”.