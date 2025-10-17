Acuden panistas de Chihuahua a Plenaria; alistan relanzamiento del partido

Liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua acudieron ayer a la reunión plenaria, en donde prepararon lo que será el relanzamiento de ese partido político este sábado 18 de octubre.

La reunión estuvo encabezada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Jorge Romero, y de Chihuahua acudieron la dirigente estatal Daniela Álvarez, el coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso local, Alfredo Chávez, las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, así como Daniela Aguilar, jefa nacional de Acción Juvenil.

Acción Nacional se prepara para relanzarse como partido político este sábado 18 de octubre en una marcha partidista y ciudadana que iniciará a las 11:00 horas desde el Monumento a la Revolución rumbo al Ángel de la Independencia.

La invitación ha sido difundida por personalidades panistas como el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien afirmó que este movimiento no es sólo un evento, sino “el inicio de una nueva era”.

La convocatoria es a las 10:30 horas, pero la marcha iniciará a partir de las 11:00 horas rumbo al Ángel de la Independencia bajo el lema “Estamos unidos mexicanos”.