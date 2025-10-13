Acuden mil 400 personas a la Feria de Empleo de la Inclusión

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que más de 1,400 personas asistieron a la Feria de Empleo de la Inclusión en la ciudad de Chihuahua, en la que accedieron a oportunidades laborales en puestos de distintos niveles.

El evento contó con la participación de 80 empresas que ofertaron más de 3 mil 500 empleos del ramo manufacturero, hotelero, autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industria, entre otros.

Durante su participación, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Diódoro José Siller Argüello, señaló desde el inicio de esta administración se ha trabajado para garantizar que todos tengan acceso a un empleo digno, sin discriminación alguna.

Además, participaron diversas dependencias gubernamentales para ofertar sus servicios de manera gratuita, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Salud, Registro Civil, el Centro de Conciliación Laboral (CCL), entre otras.

Con estas acciones se refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la justicia laboral y la creación de oportunidades equitativas para todas las personas, sin importar su origen, género, o capacidades.