Acude Presidenta del Congreso a Segunda Edición del Mural «Firmas en la Lucha»

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo la segunda edición del mural Firmas en la Lucha en Ciudad Juárez, un evento que reunió a destacadas figuras de la lucha social y feminista. La diputada Presidenta del Congreso de Chihuahua, Elizabeth Guzmán Argueta, estuvo presente, acompañada por la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez, Elvira Urrutia, así como por madres buscadoras y mujeres comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres.

La diputada Guzmán Argueta aseguró que era un verdadero honor estar en este espacio que no solo reconoce a mujeres luchadoras sociales, sino que también escribe sus nombres en la memoria de nuestra comunidad, allí donde ninguna de sus voces debe ser olvidada. En su intervención, reconoció el trabajo realizado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien a través del Instituto Municipal de las Mujeres impulsó esta iniciativa, destacando la importancia de visibilizar a las mujeres que han sido claves en la historia de la ciudad.

“La historia de nuestra ciudad no puede contarse sin quienes, con determinación y valentía, han alzado la voz. Mujeres que han caminado las calles con pancartas y consignas, que han dado la batalla en los tribunales, que han debatido en los congresos, que han plasmado sus ideas en la literatura, el arte y la ciencia. Mujeres que han convertido el feminismo en un motor de cambio, en una exigencia permanente por igualdad, justicia y una vida libre de violencia.”

La diputada Guzmán Argueta también subrayó que el reconocimiento de estas mujeres no debe quedarse en palabras, sino convertirse en un compromiso real con la acción. “Desde la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua, trabajamos para que estas luchas se reflejen en leyes que no solo nombren los derechos de las mujeres, sino que los garanticen en la realidad. No claudicaremos. No retrocedemos. Porque el eco de todas las que han peleado antes nos empuja hacia adelante”, agregó.

Finalmente, hizo eco de las palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “No llego sola, llegamos todas.” Un mensaje claro de unidad y compromiso en la lucha por los derechos de las mujeres.

El mural Firmas en la Lucha se consolida como un símbolo de resistencia, dignidad y justicia, un recordatorio de que la historia continúa escribiéndose con la tinta de quienes luchan por un mundo más equitativo y libre de violencia.