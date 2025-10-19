Acude por tu paquete PAAM del 20 al 24 de octubre

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 19 de octubre de 2025.- En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario del lunes 20 al viernes 24 de octubre, en los siguientes centros comunitarios:

20 de octubre:

Aires del Sur, 10:30 horas

21 de octubre:

Dale, 10:15 horas

Valle de La Madrid, 11:00 horas

Díaz Ordaz, 11:45 horas

Rosario, 12:30 horas

23 de octubre:

Ranchería Juárez, 12:00 horas

24 de octubre:

Mármol III, 9:00 horas

Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072 en las extensiones 2232 y 2239.