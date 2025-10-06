Acude Gilberto Loya a ceremonia de toma de posesión del nuevo Comandante de la 5ª Zona Militar

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, asistió a la ceremonia de toma de posesión del cargo y protesta de bandera del General de Brigada del Estado Mayor, Felipe González Moreno, quien asumió el mando de la 5ª Zona Militar, en un acto oficial realizado este lunes en las instalaciones del 23° Batallón de Infantería, en la ciudad de Chihuahua.

El acto protocolario, fue encabezado por el General Fernando Colchado, Comandante de la Xl Regional Militar, donde además, participó el personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como representantes de la Secretaría General y Fiscalía General del Estado, en compañía de autoridades municipales.

Cabe destacar que, la colaboración interinstitucional entre la SSPE y la Secretaría de la Defensa, ha permitido obtener una serie de resultados en lo que va de administración, por ejemplo, el arresto de 2 mil 376 generadores de violencia, además del aseguramiento de 90 armas cortas, 229 armas largas y 1,457 cargadores, junto con 12.1 kilogramos de cocaína, 53 kilogramos de cristal, 147,500 dosis de fentanilo y 673 kilogramos de marihuana.

Estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto por recuperar la tranquilidad en las comunidades, combatir de manera frontal a la delincuencia organizada y fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en todo el territorio estatal.

Con su participación en este acto, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de mantener una coordinación estrecha con las fuerzas armadas, en favor de la paz, la legalidad y la protección de las familias chihuahuenses.